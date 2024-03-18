2050淨零城市展明登場 20日廣邀民眾討論碳稅及氣候議題

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 20:08

「2024 智慧城市展」與「2050 淨零城市展」明 (19) 日將在台北南港展覽館 2 館隆重登場，環境部以「淨零綠生活」及「資源循環零廢棄」為主軸，設置「淨零永續生活館」展示各項淨零行動措施與成果。2050 淨零城市展於 20 日並舉辦「淨零轉型系列論壇 - 氣候法制」針對徵收碳費及氣候變遷相關議題，邀請民眾參與及交流。

環境部指出，「2024 智慧城市展」初估將有超過 2,500 位境外人士來臺，各國城市市政團預計有超過 400 位齊聚於臺灣。環境部配合本屆淨零城市展設置「淨零永續生活館」展館，主要有「綠生活」、「綠科技」與「綠循環」三大展區共計 31 個攤位，，如奉茶行動、回收鳳梨葉的纖維再製成時尚品、環保建材的應用，以及推廣電動機車等，甚至以有趣桌遊，引導實踐淨零綠生活的方法，從日常作為實踐淨零綠生活，還有結合科技監測、科技防災，推動廢水處理技術向能資源化、低碳智慧化方向發展等，展示臺灣於綠色生活、科技應用與循環企業創新思維方面最新成果。

環境部明日協辦的淨零城市國際峰會，由施文真次長主持生活轉型分論壇，參與者包括全球永續賦能倡議組織 (GeSI) 執行長 Luis Neves(引言人) 及美國、德國、烏克蘭等 6 國城市代表及臺東縣政府，各城市代表經驗分享與交流，而我國因應淨零排放目標推動生活轉型，係以「淨零綠生活」為主軸，從食、衣、住、行、育、樂、購等各面向，透過共享商業模式、永續消費模式驅動及全民對話凝聚共識，引導民眾生活行為改變，促使產業供應鏈的改變，營造永續、低碳生活型態，擴大綠色生活的影響力。

另外，面對氣候變遷的挑戰，環境部也舉辦「淨零轉型系列論壇 - 氣候法制」，以中央地方齊力邁向淨零為主題，邀集地方政府、學界、環保團體代表共同探討我國氣候治理，環境部表示，氣候變遷因應法於去年 2 月 15 日公布施行，將 2050 淨零排放目標入法，同時規劃徵收碳費且專款專用於因應氣候變遷相關議題。前述課題需藉由各級政府與企業及全體國民共同努力，誠摯邀請各界參與交流，論壇時間訂於 3 月 20 日（星期三）13 時 30 分至 15 時，地點在南港展覽館 2 館 7 樓 701E 會議室，報名連結：https://reurl.cc/80aeL4。