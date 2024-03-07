王品去年獲利創高增2.5倍 擬配息14.94元 殖利率逾6%

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日公布去年財報，稅後純益 13.8 億元，年增 256.59%，每股純益(EPS)16.79 元，改寫獲利新高紀錄，王品董事會也決議，每股發放現金股利 14.94 元配息率近 89%，也是掛牌以來最高，以今日收盤價 236.5 元計算，殖利率達 6.32%。