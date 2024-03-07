王品去年獲利創高增2.5倍 擬配息14.94元 殖利率逾6%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 19:02
連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日公布去年財報，稅後純益 13.8 億元，年增 256.59%，每股純益(EPS)16.79 元，改寫獲利新高紀錄，王品董事會也決議，每股發放現金股利 14.94 元配息率近 89%，也是掛牌以來最高，以今日收盤價 236.5 元計算，殖利率達 6.32%。
王品去年合併營收 223.2 億元，年增 21.81% 連 3 年創歷史新高，稅後純益 13.8 億元，每股純益 (EPS)16.79 元，改寫獲利新高紀錄。
王品指出，去年台灣事業群營收 172.8 億元，年增 25.8%，並創歷史新高，而中國事業群營收 50.4 億元，年增 9.87%。
回顧 2023 年，王品擺脫疫情的陰霾，持續擴張腳步，新品牌、新店開出，第四季在國慶連假、聖誕跨年聚餐旺季帶動下，台灣事業群單季營收達 44.1 億元，兩岸合併營收 55.1 億元，年增 9.79%，稅後純益 2.7 億元，年增 28.57%，創同期新高。
王品也指出，自有品牌「王品嚴選」推動零售事業穩定成長，是集團第二成長曲線，將每年持續開發新品，以「餐飲轉零售，零售帶餐飲」模式，挹注業績動能。
展望 2024 年，王品表示樂觀看待，將延續多品牌展店策略，並對既有品牌汰弱留強，提升營運效率。
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