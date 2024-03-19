耀登前進2024衛星展 衝刺衛星解決方案搶商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-19 10:56

專業高頻陣列通訊系統設計廠耀登 (3138-TW) 前進 Satellite 2024，展會中大秀全方位的衛星解決方案，提供市場同時具備性能與價格優勢的產品組合搶攻商機，並為全球通訊市場帶來創新。

耀登在 Satellite 2024 展會中主要展出 6 大亮點，包括全面涵蓋的窄頻至寬頻產品、高低軌衛星無縫連接、SWaP 問題解決、響應 NTN 通訊標準、低成本火箭追星模擬驗證，以及與仁寶 (2324-TW) 共同展示全方位的衛星解決方案。

耀登表示，耀登不僅從共用天線設計上提出革新，解決不同頻率陣列天線疊構效能損失的問題，將低軌衛星通訊產品最困難的 SWaP(Size,Weight & Power) 困擾，用全新架構解決，同時也可維持製造與成本優勢，藉此推動低軌衛星技術邁向商用市場。

另外，為了順應 3GPP R18 積極導入 NTN 通訊標準，耀登也與衛星營運商啟動新世代基頻模組整合，未來可用國際標準通訊協定，來串連衛星與地面通訊，延伸 ORAN 開放網路架構，提供更完整的 B5G 解決方案。