中國救房市！建案「白名單」又有新進展

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 10:00

對中國全力保交屋的建商來說，「白名單」政策無疑是一劑強心針，為建案興建與按時交付注入強大的動力。

金科股份作為首批獲益的公司，進入「白名單」後，金科武漢桃湖美鎮建案率先獲得興業銀行武漢分行有效支持，完成融資上賬工作。

截至上周五，碧桂園集團 (02007-HK) 旗下已有 272 個建案被納入「白名單」，分布於全國 25 個省（自治區、直轄市），已獲融資支持金額達人民幣（下同）17.32 億元。

碧桂園集團董事局主席楊惠妍此前在公司會議上表示，政策面的支持，是公司因應市場挑戰的重要依托。要積極爭取政府和金融機構的支持，加強資金閉環管理，從而保障交付和營運。

碧桂園集團總裁莫斌亦強調，在「白名單」政策的支持下，房地產市場必將穩健、有序、健康發展。

另一家建商旭輝集團 (00884-HK) 則說，截至周一，在全國已有 43 個建案入圍「白名單」，部分建案已開始對接融資需求。

今年 1 月底，廈門寶龍旭輝城建案獲得交通銀行通過調整還款安排等方式給予融資支持約 12.12 億元；3 月份，旭輝合作項目北京公園都會獲得恒丰銀行貸款支持 3.4 億元，用於置換現有項目融資，並已完成放款。