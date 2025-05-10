中國CPI、PPI 4月雙降：油價重挫與關稅戰壓力拖累物價走勢

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 21:22

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基於油價的走低、川普關稅政策影響，2025 年 4 月，中國消費者價格指數（CPI）與去年同期相比下降 0.1%，保持與 3 月相同的降幅；工業品出廠價格（PPI）則與去年同期相比下降 2.7%，較 3 月的降幅擴大了 0.2 個百分點，顯示中國經濟正在遭受衝擊。

根據中國統計局數據，4 月食品 CPI 與去年同期相比降幅收窄，然而，國際油價的大幅下跌使得成品油價格與去年同期相比降幅顯著擴大。

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東方金誠宏觀分析師王青指出，去年同期價格基數較低，導致食品 CPI 降幅有所收窄，但油價的走低仍是拖累 CPI 的主要因素。

東方金誠宏觀分析師王青指出，油價的走低仍是拖累 CPI 的主要因素。（圖：Shutterstock）

具體來說，4 月能源價格與去年同期相比下降 4.8%，其中汽油價格下降 10.4%，對 CPI 造成了約 0.38 個百分點的影響。

4 月食品價格的與去年同期相比變化顯示，食品價格總體下降 0.2%，但降幅較上月收窄 1.2 個百分點。豬肉價格上漲 5.0%，但漲幅比上月回落；鮮菜價格去年同期相比下降 5.0%，降幅亦有所收窄。而非食品價格則持平，未見明顯變動。

4 月服務價格上漲 0.3%，與上月保持相同的增幅。家政服務、養老服務和教育服務的價格分別上漲 2.5%、1.4% 和 1.2%。然而，燃油小汽車與新能源小汽車的價格分別下降 4.6% 和 3.4%，但降幅有所收窄。

王青對未來物價走勢提出看法，表示隨著中美關稅戰對消費者信心的打擊，以及外部經貿環境的變數，中國可能會出台財政和消費刺激政策，以支持物價穩定。

然而，王青同時提醒，出口轉內銷可能會對物價形成下行壓力。

在中國工業品價格方面，4 月 PPI 與去年同期相比降幅進一步擴大。根據製造業採購經理人指數（PMI）顯示，原材料購進價格和出廠價格均有顯著下行。

王青分析指出，這一方面受到美國政府加徵對等關稅的影響，另一方面則受到國內房地產市場持續調整的影響，進而導致工業品市場需求疲弱。

展望未來，王青認為，短期內中美關稅戰將繼續對工業品價格造成壓力，並且中國的超常規逆週期調節政策，尤其是房地產支持政策，將對價格走勢產生重大影響。