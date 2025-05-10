川普與加密貨幣掛勾惹議！美參院否決GENIUS穩定幣法案
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 21:40
因美國總統川普及其家族涉入多項加密貨幣投資，被質疑構成重大利益衝突，美國參議院近日以 48 票贊成、49 票反對的結果，否決了旨在規範穩定幣的《GENIUS 法案》（GENIUS Act）。該法案原有望成為川普任內罕見的兩黨共識立法。
民主黨參議員傑夫．默克利（Jeff Merkley）痛批，「任何想影響總統的人，只需購買他擁有的加密貨幣，即可讓總統本人獲利，這是極度腐敗的行為，危害國家安全與公眾信任。」該言論獲多位民主黨議員呼應，也成為法案受阻的關鍵原因之一。
《CNBC》報導指出，川普在 2025 年 1 月就任前推出名為「$TRUMP」的迷因幣，其價值隨後飆升。更令人詬病的是，該幣推廣活動竟與「與總統共進晚餐」、「白宮 VIP 導覽」等特權掛鉤，被批為金錢換權力的「貪腐象徵」。
在法案遭否決的前一週，九名民主黨參議員（其中四人曾在委員會投下支持票）臨時轉態，要求加入更嚴格的反洗錢、外國發行人與國安審查條款，導致最終版本未能取得 60 票門檻，宣告立法破局。
除「$TRUMP」與第一夫人梅蘭妮亞的「$MELANIA」幣，川普家族還創立了加密公司 World Liberty Financial，並推出穩定幣。據報導，阿布達比投資公司 MGX 疑透過該幣對幣安（Binance）進行 20 億美元投資，再度引爆利益輸送爭議。
創投公司 Launchpad Capital 創辦人 Gilbert 表示，川普的個人財務行為已嚴重干擾加密立法進程。他稱，「GENIUS 法案不通過代表我們又回到原點，也會讓美國成為國際笑柄，打擊整體投資環境與創新發展。」
對於外界質疑，白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 則表示，總統完全遵守相關法律，並稱川普是一位成功的商人，這正是他再度當選的重要原因之一。然而此聲明並未平息外界對利益衝突的疑慮。
民主黨參議員 Richard Blumenthal 強烈要求對「$TRUMP」與 World Liberty Financial 進行調查，並呼籲公開財報資料，痛批川普「把白宮當作炒幣舞台」，嚴重破壞政府道德規範。
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