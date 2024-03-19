標普500指數第四季買回庫藏股量季增近1/5 蘋果奪冠
鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 13:30
美國標普 500 指數內的成分股第四季執行庫藏股的數量較前季增加近 1/5，其中蘋果處於領先地位，共買回自家價值 227 億美元的股票，為標普史上第九高的庫藏股水準。
標普 500 指數去年第四季共執行 2191 億美元庫藏股，較前一季增加 18%，較去年同期增長 3.7%。蘋果第四季庫藏股數量自前季的 213 億美元上升至 227 億美元。
但就 2023 全年，許多大型公司都專注於提高營運效率和維持低成本，蘋果僅執行庫藏股 839 億美元，低於 2022 年的庫藏股 941 億美元。
根據該報告，標普 500 指數中最大樁的庫藏股出現在大型公司，該指數前 20 大企業約佔 2023 年第四季庫藏股 54.1%，而「科技七雄」躋身庫藏股榜首，其中 Alphabet (GOOGL-US) 第四季支出 162 億美元買回 A 類股，較前季 158 億美元大增，也讓 2023 年庫藏股自前一年的 593 億美元上升至 615 億美元。
晶片股也呈現上升趨勢，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 因庫藏股大增而引人注目，第四季花費約 83 億美元買回自家股票，遠勝前一季僅執行 6 億美元庫藏股的水準，全年執行 145 億美元庫藏股，較前一年 69 億美元上升一倍以上。
雖然標普 500 指數內的企業進行大規模庫藏股以提升自家股價 (因為流通股數量下降)，但此舉卻未能提振獲利，在宣布執行庫藏股的企業中，僅 12.3% 宣布因股份數量減少，「EPS 明顯提升 (至少 4%)」，較前一年同期 (2022 年第四季) 的 19.4% 比例下降。
然而，這波企業庫藏股浪潮可能會放緩。標普道瓊指數公司高階指數分析師 Howard Silverblatt 周一表示，利率恐更長時間內保持在較高水準，意味庫藏股的融資成本增加，此預期心理恐令企業放緩買回股票。
但他補充，擁有健康現金流的頂級公司仍將持續有能力向股東返還資本並進行庫藏股，這可能有利推升其 EPS。
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