標普500指數第四季買回庫藏股量季增近1/5 蘋果奪冠

鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 13:30

美國標普 500 指數內的成分股第四季執行庫藏股的數量較前季增加近 1/5，其中蘋果處於領先地位，共買回自家價值 227 億美元的股票，為標普史上第九高的庫藏股水準。

標普 500 指數去年第四季共執行 2191 億美元庫藏股，較前一季增加 18%，較去年同期增長 3.7%。蘋果第四季庫藏股數量自前季的 213 億美元上升至 227 億美元。

但就 2023 全年，許多大型公司都專注於提高營運效率和維持低成本，蘋果僅執行庫藏股 839 億美元，低於 2022 年的庫藏股 941 億美元。

根據該報告，標普 500 指數中最大樁的庫藏股出現在大型公司，該指數前 20 大企業約佔 2023 年第四季庫藏股 54.1%，而「科技七雄」躋身庫藏股榜首，其中 Alphabet (GOOGL-US) 第四季支出 162 億美元買回 A 類股，較前季 158 億美元大增，也讓 2023 年庫藏股自前一年的 593 億美元上升至 615 億美元。

晶片股也呈現上升趨勢，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 因庫藏股大增而引人注目，第四季花費約 83 億美元買回自家股票，遠勝前一季僅執行 6 億美元庫藏股的水準，全年執行 145 億美元庫藏股，較前一年 69 億美元上升一倍以上。

雖然標普 500 指數內的企業進行大規模庫藏股以提升自家股價 (因為流通股數量下降)，但此舉卻未能提振獲利，在宣布執行庫藏股的企業中，僅 12.3% 宣布因股份數量減少，「EPS 明顯提升 (至少 4%)」，較前一年同期 (2022 年第四季) 的 19.4% 比例下降。

然而，這波企業庫藏股浪潮可能會放緩。標普道瓊指數公司高階指數分析師 Howard Silverblatt 周一表示，利率恐更長時間內保持在較高水準，意味庫藏股的融資成本增加，此預期心理恐令企業放緩買回股票。