遭富國銀行唱衰 特斯拉股價跌逾4% 市值落後摩根大通

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-14 13:00

特斯拉周三收盤下跌 4.54%，報每股 169.48 美元，市值約 5310.6 億美元，落後於小摩的約 5512 億美元。特斯拉今年迄今已跌約 30%，市值蒸發逾 2000 億美元，是標普 500 指數今年表現最差的股票之一。

富國銀行分析師 Colin Langan 將特斯拉股票評等自「中立」(Equal) 調降至「減持」(Downgrade)，目標價從 200 美元下修至 125 美元，意味著可能還有 26% 的下跌空間。

Langan 表示，即使特斯拉看起來是一家成長型公司，但過去 12 個內，特斯拉在歐盟和中國的業務表現幾乎持平，自第二季以來，美國業務也不斷下滑。

Langan 認為，未來特斯拉恐面臨多重阻力，包含降價策略成效不如以往，可能使銷售面臨更大壓力，他還對預定 2025 年下半年發布的新一代電動車 Model 2 是否會符合預期表示質疑。

相較之下，Wedbush 分析師 Dan Ives 認為投資人對特斯拉的負面情緒已經過頭。即使電動車需求明顯放緩，他依舊認為未來幾季的銷售和獲利能力將有所改善。

Ives 說：「現在還不是對特斯拉認輸的時候，即使烏雲罩頂，我們仍對當前的水平抱有很高的信心。」他重申對特斯拉的「買入」(Buy) 評等，目標價為 315 美元，意味著還有約 86% 的上漲空間。

Ives 坦承，中國的電動車價格戰是「殘酷的」，但他認為，降價措施將從今年春夏開始減少，這對特斯拉甚至整個電動車產業來說都是好消息。