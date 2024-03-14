短期利空接二連三！特斯拉八天來市值蒸發1056億美元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 11:37

繼 2 月中國市場銷售下跌、德國工廠因斷電停止生產活動後，特斯拉 (TSLA-US) 再遭利空－富國銀行將特斯拉股票評等下調至「減持」，目標價自 200 美元下調至 120 美元，理由是特斯拉降價策略帶來的需求提振效果逐漸減弱。

特斯拉 3 月 4 日以來的 8 個交易日內，股價累計下跌 16.36%，期間總市值累計蒸發 1056.15 億美元。周三 (13 日) 該股低開低走，最終下挫 4.54%，收每股 169.48 美元，最新總市值為 5397.58 億美元，市值一夜蒸發 256.71 億美元。

特斯拉 3 月 4 日收盤大跌逾 7%，分析師認為，這是因為特斯拉在中國市場 2 月銷售降至 60365 輛，月減近 16%、年減達 19%，且創 1 年多新低所致。翌 (5) 日，特斯拉位於德國柏林東南部的超級工廠因斷電而停止生產活動，至少對特斯拉造成了數億歐元的損失。

富國銀行的最新目標價意味該股還有約 30% 的下跌空間，為華爾街給特斯拉的最低目標價之一。富國銀行分析師 Colin Langan 稱特斯拉為「沒有成長的成長型公司」。

無獨有偶，瑞銀也將特斯拉目標價從 225 美元下調至 165 美元，維持中性評等。

市場消息稱，3 月以來共有 6 家大型機構對特斯拉進行了評級分析，其中 4 家下調了目標價、1 家上調，1 家維持不變。 120 家機構的對特斯拉平均目標價為 203 美元。