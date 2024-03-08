特斯拉又開始買比特幣了？AI+現貨比特幣ETF 馬斯克又心動了

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 09:53

加密貨幣數據分析平台 Arkham Intelligence 近日推出一項追蹤特斯拉 (TSLA-US) 比特幣錢包的功能。

根據該平台，特斯拉持有的比特幣數量有所增加，目前總計約 11509 枚，較上回公布財報時的數量多了 1789 枚。

特斯拉 2021 年 2 月在馬斯克 (Elon Musk) 的領導下，於加密貨幣牛市高峰期購買了 15 億美元的比特幣，也曾短暫考慮接受比特幣作為買家支付車輛款項的方式。

然而，特斯拉與比特幣的接觸經歷各種起落。特斯拉於 2021 年 3 月出售約 10% 的比特幣持有量 (4320 枚)，並於 2022 年第二季拋售約 75% 的持有量 (29160 枚)，此後一直維持在 9720 枚，直至此回買進。

馬斯克對比特幣的立場隨時間更迭而轉變。馬斯克最初熱情擁抱比特幣，還曾宣布特斯拉打算在鏈上錢包中維持比特幣儲備，但特斯拉後來撤回接受顧客以比特幣買車的決定，理由是與比特幣挖礦不環保。

截至目前，特斯拉和馬斯克均未對此猜測做出澄清。

除了特斯拉，馬斯克旗下的航空航太公司 SpaceX 也涉足比特幣領域，並在其資產負債表上持有該加密貨幣。

雖然馬斯克對比特幣的態度並非影響其價格走勢的原因，真正看好且長期持有比特幣的投資者也不會跟風操作，但作為一種市場訊號和數據，這仍是一種利多。

有報導指出，MicroStrategy (微策略) 聯合創始人兼執行主席 Michael Saylor 或許影響特斯拉做出了此舉措。Saylor 積極倡導企業投資比特幣，MicroStrategy 公司擁有大量比特幣投資組合，持有 19.3 萬枚比特幣，為全球最大的比特幣機構投資者。