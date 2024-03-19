美股重點新聞摘要2024年03月19日

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 08:17

今日操盤前瞻

日本、澳洲央行利率決策

美國 2 月新屋開工、營建許可

輝達最強 AI 晶片亮相 Blackwell GPU 頂規曝光

輝達創辦人暨執行長黃仁勳於 2023 年 GTC 大會上推出最新殺手級 AI 平台 Blackwell。閱讀全文...

輝達發布 AI 驅動雲端平台 助力 6G 網路研發

輝達 (NVDA-US) 周一 (18 日) 發布一款由人工智慧 (AI) 驅動的 6G 行動通訊網路研究雲端平台，可藉由模擬雲端中的通訊環境來加速 6G 技術研發。閱讀全文...

全新 iPad Air、iPad Pro 傳 3 月 26 日上市

市場盛傳蘋果 3 月底將推出新 iPad Pro 和 iPad Air，並希望對 iPad 系列產品進行「全面改革」，挽救下滑的銷售業績，蘋果爆料者週一 (18 日) 劇透，上市時間點就落在 3 月 26 日。閱讀全文...

利率交換合約顯示 Fed 六月降息機率低於 50% 高盛修改預測