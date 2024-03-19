日經：日銀將在周二結束YCC政策和ETF購買

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 02:30

《日經新聞》(Nikkei)周一 (18 日) 報導，日銀 (BOJ、日本央行) 料將於周二 (19 日) 結束殖利率曲線控制 (YCC) 及風險資產的購買，並且宣布結束負利率，這將是近 20 年來日本貨幣政策的最大變化。

報導指出，日銀將繼續留在市場以避免波動，這包括將繼續購買一些日本公債以防止債券殖利率飆升，但 YCC 框架將被放棄。風險資產方面，日銀對日本股票 ETF 和房地產投資信託基金的購買也將結束。

《日經新聞》上周五曾報導，日銀最有可能採取的計畫是把政策利率提高 0.1 個百分點以上，以引導短期利率升至 0% 至 0.1% 區間，目前的政策利率是 - 0.1%。

日銀從本周一開始舉行為期兩天的貨幣政策會議，隨後在周二公布利率決策，日銀總裁植田和男屆時將召開貨幣政策記者會，備受市場關注。