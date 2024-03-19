The Information：美政界資深人士Chris Lehane將加入OpeanAI

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-19 00:00

根據《The Information》周一 (18 日) 援引知情人士消息報導，Airbnb(ABNB-US)前政策主管、美國前總統柯林頓執政時期白宮幕僚黎漢 (Chris Lehane) 將加入 ChatGPT 製造商 OpenAI 擔任高層。

報導指出，黎漢替 OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 提供諮詢服務已有一年多，包括去年 11 月處理他的臨時離職事宜。不過讓黎漢加入 OpenAI 的討論尚未定案，談判仍可能會破裂。據了解，這位前政治家黎漢目前擔任加密貨幣的創投公司 Haun Ventures 策略長。

截稿前，外媒無法立即連絡到黎漢置評，而 OpenAI 也沒有立即回應置評請求。

這家微軟 (MSFT-US) 投資的新創公司本月稍早表示，隨著對阿特曼被解僱的調查結束，阿特曼將與三名新董事一起回到 OpenAI 董事會。