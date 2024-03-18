〈美股早盤〉大型科技股領漲 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-18 21:41

美股主要指數周一 (18 日) 開高，美國聯準會 (Fed) 本周召開貨幣政策會議前，大型成長股和晶片製造商的漲勢支撐科技股雲集的那斯達克指數大幅回升。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 250 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 1.6%。

美股開盤前，主要指數期貨上漲，對人工智慧 (AI) 的新一輪樂觀情緒刺激科技股，投資人等待 Fed 和日銀 (日本央行、BOJ) 的關鍵政策決定。

市場的主要焦點是周三 (20 日)，屆時 Fed 決策者者將召開貨幣政策會議，會議可能會提供有關何時開始轉向降息的新線索。與此同時，越來越多的人押注日銀將在周二(19 日) 的會議上結束負利率政策，而英國央行 (BOE) 將在本周稍後公布利率決策和通膨數據。

儘管 Fed 主席鮑爾暗示，央行已接近有信心降息，但債券交易員似乎已經屈服於更長時間內更高利率的現實。10 年期美國公債殖利率周一守在近三周高點，上周已上漲逾 20 個基點、美元指數走穩。

道富環球市場 (State Street Global Markets) 多資產策略師 Anthi Tsouvali 表示:「最近的市場重新定價使政策預期基本上與 Fed 的預期一致。」Tsouvali 表示，這一決定可能會提供「另一個訊號，顯示經濟狀況即將放鬆，推動股市走高」。

日股方面，日經 225 指數創下一個月來的最大漲幅，日元兌美元貶值，有跡象顯示市場已經消化了升息的可能性。

新加坡盛寶資本市場 (Saxo Capital Markets) 的策略師 Charu Chanana 表示：「受日元疲軟的推動，日本股市正在上漲，人們預估，即使央行升息，日元也不會走強。」

截至台北時間周一（18 日）22 時許：

焦點個股：

Fisker(FSR-US) 早盤股價下跌 4.6938%，至每股 0.1665 美元

Fisker 周一表示，該公司將暫停電動車生產 6 周，並透過出售可轉債籌集最多 1.5 億美元資金，以應對現金緊縮和汽車需求疲軟的局面。該公司補充說，1 月沒有生產任何一款 Ocean SUV，其製造合作夥伴麥格納 (Magna)(MGA-US) 在 2 月 1 日至 3 月 15 日期間生產了約 1000 輛汽車。

聯合航空 (UAL-US) 早盤股價下跌 0.37%，至每股 43.46 美元

聯合航空執行長柯比 (Scott Kirby) 周一表示，該公司正在審查最近發生的安全事件，並藉此更新員工的安全培訓和程序。這家總部位於芝加哥的航空公司過去兩周內經歷多起安全緊急事件。

聯合健康集團 (UNH-US) 早盤股價下跌 0.18%，至每股 489.96 美元

評級機構惠譽周一表示，聯合健康集團旗下技術部門 Change Healthcare 最近發生的網路安全事件，可能會對使用其服務的小型醫療保健商和藥房的信用狀況產生負面影響。Change Healthcare 於 2 月 21 日遭受網路攻擊，對嚴重依賴保險的國家醫療保健系統產生連鎖反應。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛報告指出，美股對 AI 樂觀情緒高漲，但尚未出現科技泡沫或超出新冠疫情後的高峰。該行認為市場反映的長期成長估算上升至 11%，高於長期平均的 9%，但仍低於科技泡沫時期的 16% 及 2021 年後期的 13%。