00939於3/20掛牌上市 統一投信躋身千億ETF規模發行商

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 19:43

證交所表示，由統一投信募集發行的統一台灣高息動能 ETF (00939-TW) 將於 3 月 20 日正式掛牌上市。觀察前十大 ETF 發行商中，統一投信成長最快，近半年 ETF 資產規模近乎翻倍至 498 億元，若再加上 00939 的成立規模 531 億元，統一投信將躋身千億 ETF 規模發行商。

全民 ETF 理財時代，截至 2 月底，台灣掛牌上市的 ETF 規模達到 4.18 兆，較半年前增加近 1 兆，增幅達 3 成。

00939 是統一投信旗下首檔台股 ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息 ETF，募集時就獲得市場熱烈響應。00939 追蹤之指數，透過精準卡位台股全產業除權息旺季，搭配除權息淡季的權重調整機制，將高股息與動能達到最佳平衡，讓投資人既能享高息，也能追成長。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔 ETF 之標的指數「特選臺灣高息動能指數」以台灣上市上櫃股票為母體，自發行市值及自由流通市值前 250 大股票中，經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選，依配息率擇優選取 40 檔股票。成分股以配息率加權後、結合發行市值及風險調整後報酬配置成分股權重，表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力的股票投資組合績效表現。