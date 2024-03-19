00757定期定額戶數奪2月成長王 00919超越台積電躍第六

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 10:59

根據證交所統計 2 月定期定額交易戶數，前三大仍為元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣 50(0050-TW)，均超過 20 萬戶，值得注意的是，統一 FANG+ (00757-TW) 月增近 2 成，奪下 2 月人氣成長王，而復華台灣科技優息 (00919-TW) 單月大增近萬戶，超越台積電，交易戶數躍居台股第六大。

除了三大國民 ETF 外，富邦台 50 (006208-TW) 定期定額交易戶數也呈穩定上升，達 11 萬 8273 戶；第五、六名皆為高息型的 ETF，分別為元大台灣高息低波 (00713-TW) 7.4 萬戶、00919 6.5 萬戶；台積電仍約 5.9 萬戶，位居第七；第八至第十則為復華台灣科技優息 (00929-TW)、富邦公司治理 (00692-TW)、兆豐金 (2886-TW)。

若從成長戶數速度來看，00757 定期定額最新交易戶數衝到 8491 人，月成長率以 19.6% 居冠，主要是以定期定額存 00757，一年報酬率繳出 88% 的佳績；00919 月增 17.7% 緊追在後，年報酬率也有 4 成，表現不俗；第三名為群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)，戶數月增 9.4%，年報酬率近 29%。