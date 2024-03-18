〈金管會備詢〉黃天牧：ETF冠上「高股息」恐誤導 配息率與定存對比不恰當

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 11:22

金管會主委黃天牧今 (18) 日赴立院財委會業務報告，並備質詢，對於台股 ETF 出現狂熱現象，他表示，投資人確實會有一種「錯失恐懼」的心態，擔心來不及「上車」，任何金融商品都有可能發生，並認為 ETF 名稱使用「高股息」恐有誤導疑慮，若投信業者將配息率拿來與定存利率做對比，亦相當不適當。

黃天牧會前受訪時指出，從過去對投信業者的金融監理上或收到投資人的檢舉來看，我們最關心兩件事，首先，投信公司有沒有在整個銷售過程中，充分揭露 ETF 相關商品所有的資訊，包括風險、配息等細部資訊，是否都讓投資人充分了解。

第二，投信公司無論是自己跟網紅合作或透過行銷公司跟網紅置入性行銷，過程中有沒有對投資人提供跟實際商品一致的資訊，因為這會影響到投資人的決策。

對於近來掀起高股息 ETF 狂熱，央行總裁楊金龍於立法院備詢時表示，擔心出現羊群效應，對此，黃天牧直言，這幾年投資人都會有一種 fear of missing out (錯失恐懼症) 心態，擔心趕不上這班船，羊群效應是任何熱賣的金融商品都可能產生的行為，重點在於投信公司充分揭露完整的商品資訊，以及投資人接收到的資訊是否有誤差。

黃天牧指出，根據統計，目前 48 檔台股 ETF 規模超過 1.5 兆元，其持有股票市值占全市場股票市值僅約 2.38%，若加計主動式台股基金 5000 多億元，占台股市值 (近 63 兆元) 約 3%，因此，占比看起來仍不大。

黃天牧說，金管會持續開拓不同的投資管道，但是每一項商品都有不同的風險屬性，投資人必須評估自己的風險屬性及承擔能力，基金銷售也應落實 KYP 及 KYC，黃天牧重申，會持續關注 ETF 的市場發展。

金管會目前規劃的強化管理措施有三，一、強化投信事業與網紅合作的管理措施；二、督導周邊單位針對 ETF 交易確實執行風險評估及掌控風險；三、強化 ETF 相關檢查。

立委吳秉叡問及近來 ETF 熱銷的原因，黃天牧說明，主要因投信業者知道國人喜歡配息題材，尤其是月配息，藉此吸引投資人，中間還有透過一些行銷手法，從檢查來看，與公會規範確實有差異，國人也不見得瞭解其購買的 ETF 性質，有些績效是過去的，未必能代表未來。

吳秉叡直言，部分台股 ETF 名稱上使用「高股息」，有誤導國人的疑慮，對此，黃天牧表示深有同感，像是過往有將儲蓄型保單與定存利率做對比，投信亦將配息率與定存做比較，直言此舉「非常不當」。吳秉叡進一步指出，「高股息」有一定的評價，若將它拿來當成宣傳的手法，不清楚的人就會以為它獲利都很好。