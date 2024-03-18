日股劍指4萬點 法人看好四大亮點 「歷史新高不會是泡沫」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 13:54

日本東證指數屢創新高，2023 年累計至今超過 40% 的凌厲漲勢，一度叩關 4 萬點，一舉打破市場對日股溫吞走勢的既有印象。富邦日本 ETF 經理人謝恩雅指出，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備了亮點，歷史新高不會是泡沫，建議投資人不妨趁指數回檔修正時，可著眼長線角度來進場布局相關 ETF。

觀察四大面向的亮點，謝恩雅分析，政策面而言，日本央行 1 月份最新季度展望報告顯示，預期 2024 年核心通膨將可望來到 2.4%，將可望擺脫通縮隱憂並突破政策目標的 2%。惟在權衡全球景氣環境及通膨尚未完全維持穩定增溫下，預期仍將維持較為寬鬆的貨幣政策。

經濟面將受惠於人潮帶來錢潮，根據 JNTO 統計，2023 年 12 月赴日觀光客已突破 250 萬關卡，達 273 萬人，比 2019 年同月增長 8.2%，創下新冠病毒感染蔓延後單月最高紀錄，2023 年訪日外國遊客人數突破 2500 萬人次，自去年 4 月取消邊境措施以來，訪日外國遊客數量已迅速恢復。

外資 Buy in 也有利日股資金面，受公司治理改革和日圓貶值影響，外資資金在 2023 年積極流入日本股市。根據日本證券交易所資料顯示，去年外資累計淨流入日股約 6.3 兆日元（含日股約 3.12 兆日圓和股票衍生品約 3.17 兆日圓），創下 2014 以來的最高水準，打破長達三年的連續拋售記錄。

目前日本企業資產負債表穩健，公司治理及資本效率持續提升，且春鬥談判工資漲幅高於預期，將帶動日本需求回溫。因日股估值仍遠低於美股，隨著今年 Fed 將進入降息循環，風險偏好資金有望持續流入企業盈餘業績展望佳的日股。