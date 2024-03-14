全民瘋買00940！2券商喊停賣 主管機關籲注意投資風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 13:28

元大投信推出首檔月配息 ETF—元大台灣價值高息 (00940-TW) 意外掀起全台瘋搶，銀行甚至出現許多定存解約、房屋抵押貸款現象，目前已有 2 家券商宣布停止申購，元大投信及金管會、央行等主管機關接連發聲，呼籲投資人理性評估自身財務能力，並注意投資風險；專家也強調，高股息 ETF 主打訴求是配息率，有定期的穩定現金流，而不是僅追求股價價差。

00940 自 3 月 11 日起正式開放申購，據傳，光是前兩天已經募資約 1700 億元。對此，元大投信表示，00940 在正式經證交所核備成立前，市場所傳任何銷售數字均非正式數據，且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

00940 募資速度已經打破歷史紀錄，全台人潮蜂擁開戶申購，導致承銷的券商、銀行不堪負荷，玉山證昨天開出第一槍停止申購後，台新證今 (14) 日也跟進宣布停賣，網路上甚至已經有人成立自救會，社團創立 1 天就有近 2000 人加入。

金管會同步呼籲注意基金投資有賺有賠，希望投資人養成正確理財觀念，且 ETF 追蹤標的主要為指數成分股，成分股漲跌將會影響 ETF 淨值及報酬，籲投資前應多方考量再決定是否進場。此外，對於投信業者與網紅合作行銷，預計年底前將增訂自律規範。

針對這波高股息 ETF 亂象示警，法人觀察這幾檔 00919、00939、00940 走勢，認為其前十大持股重複性高，現在追高，之後可能就要被殺低，可能加劇投資風險。