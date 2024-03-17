空品惡化 環境部協調台電5燃煤廠降載3.08億度 今晚會轉好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-17 10:02

覺得最近天空灰濛濛嗎？近日西半部風速弱且擴散不佳，造成空氣品質頻亮紅燈。環境部表示，已協調台電 5 家燃煤電廠執行降載電量達 3.08 億度，減排 177 公噸空污物，並稽查工廠，巡查露天燃燒熱區、餐飲業與營建工地，空品今 (17）日晚間會轉好，請民眾多搭乘大眾運輸，減少戶外活動及做好防護。

上週環境部長薛富盛至立法院業務報告，醫師背景出身的立委蘇清泉，即以屏東市霧霾一片的照片與屏東居民罹患肺腺癌為全台第一為題來質詢，強調空氣中的 PM2.5 及 PM10 已直接影響肺部及心血管健康。事實上不只是屏東，這幾天的空品不佳，也讓整個西半部的民眾很有感。

近日臺灣環境風場為偏東風至東南風，環境部表示，自 14 日預報開始，即注意到西半部地區空品將有變化，已協調台電等相關燃煤電廠降載減排，統計 14 日至 16 日中午，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達 3.08 億度，減排硫氧化物等污染物共約 177 公噸，約等於新北市（160 萬戶）18 天所需電量造成的排放量。

此外，自 15 日起各地方政府陸續啟動相關應變作為，其中嘉義縣市、臺南、高雄及連江已成立防制應變指揮中心來跨單位調度應變，另外，臺北、桃園、苗栗、臺中、雲林及屏東等其他 6 縣市也成立應變小組執行應對措施。

環境部彙整各縣市應變作為，共計執行 293 家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，巡查露天燃燒熱區、餐飲業與營建工地共 608 處，同時請營建工地加強堆料覆蓋與灑水，以減少擾動造成之揚塵，針對重要道路進行汽機車攔查及車辨 12,810 輛，並加強敏感族群周邊道路洗掃 3,409.9 公里，