空品惡化 環境部協調台電5燃煤廠降載3.08億度 今晚會轉好
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-17 10:02
覺得最近天空灰濛濛嗎？近日西半部風速弱且擴散不佳，造成空氣品質頻亮紅燈。環境部表示，已協調台電 5 家燃煤電廠執行降載電量達 3.08 億度，減排 177 公噸空污物，並稽查工廠，巡查露天燃燒熱區、餐飲業與營建工地，空品今 (17）日晚間會轉好，請民眾多搭乘大眾運輸，減少戶外活動及做好防護。
上週環境部長薛富盛至立法院業務報告，醫師背景出身的立委蘇清泉，即以屏東市霧霾一片的照片與屏東居民罹患肺腺癌為全台第一為題來質詢，強調空氣中的 PM2.5 及 PM10 已直接影響肺部及心血管健康。事實上不只是屏東，這幾天的空品不佳，也讓整個西半部的民眾很有感。
近日臺灣環境風場為偏東風至東南風，環境部表示，自 14 日預報開始，即注意到西半部地區空品將有變化，已協調台電等相關燃煤電廠降載減排，統計 14 日至 16 日中午，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達 3.08 億度，減排硫氧化物等污染物共約 177 公噸，約等於新北市（160 萬戶）18 天所需電量造成的排放量。
此外，自 15 日起各地方政府陸續啟動相關應變作為，其中嘉義縣市、臺南、高雄及連江已成立防制應變指揮中心來跨單位調度應變，另外，臺北、桃園、苗栗、臺中、雲林及屏東等其他 6 縣市也成立應變小組執行應對措施。
環境部彙整各縣市應變作為，共計執行 293 家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，巡查露天燃燒熱區、餐飲業與營建工地共 608 處，同時請營建工地加強堆料覆蓋與灑水，以減少擾動造成之揚塵，針對重要道路進行汽機車攔查及車辨 12,810 輛，並加強敏感族群周邊道路洗掃 3,409.9 公里，
環境部提醒民眾，本次空品惡化將持續影響至今晚才逐漸轉好，環境部與各地方政府將持續應變，減少污染排放，也提醒民眾在空品不良期間應盡量減少外出，空氣品質受氣象條件影響大，民眾可以下載「環境即時通」APP 來隨時掌握居住或準備旅遊地區的空氣品質資訊。
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