〈台股風向球〉技術面轉弱無礙多頭格局 聚焦三大事件

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-17 11:50

台股上周在衝上 20112 點續寫歷史新猷後，震盪壓回，周跌 102 點，其中，台積電 (2330-TW) 回跌即影響台股跌點約 248 點，所幸部分族群輪動接棒，穩住多頭氣勢，本周將有不少重要大事，包括台積電於 18 日除息、美國 FOMC 20 日登場，以及輝達 GTC 大會於 18-21 日舉辦，牽動 AI 供應鏈的表態，而聯準會對降息時程的態度也將直接影響資金動能。

上周外資在集中市場終結連 4 買，轉為小幅賣超 30.2 億元，投信則是連 2 買。

其中，以金額來看，外資賣超台積電達 195 億元最多，其次為長榮 (2603-TW)63.8 億元，群益台灣精選高息 (00919-TW) 近 45 億元，光寶科 (2301-TW) 和聯詠 (3034-TW) 均超過 32 億元，雙鴻 (3324-TW) 和華碩 (2357-TW) 也逾 20 億元。

反觀外資狂加碼鴻海 (2317-TW) 達 276 億元，廣達 (2328-TW) 逾 75 億元，元大台灣 50(0050-TW) 近 43 億元，佳世達 (2352-TW)30 億元，世界 (5347-TW) 和瑞昱 (2379-TW) 在 20 億左右，並搶進中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW) 和國泰金 (2882-TW) 均逾 10 億元，著重布局權值股，顯然仍看好後市。

而投信同樣積極搶進鴻海達 82 億元，其次為長榮 31 億元，瑞昱 20 億元，群光 (2385-TW)、新普 (6121-TW)、聯詠 (3034-TW)、雙鴻 (3324-TW) 和力成 (6239-TW) 均超過 16 億元。

台股交易員認為，過去一周雖多頭總司令台積電回跌，但仍有 25 檔個股漲幅超過 15%，顯示多方群起點火的態勢積極，但仍須留意大盤技術面的過熱修正，預料個股間的表現持續分歧。