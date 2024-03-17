藍天看好筆電需求復甦 Q1淡季不淡出貨估年增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-17 14:00
藍天 (2362-TW) 表示，全球景氣復甦，加上 PC 庫存消化結束，預期全球筆記型電腦市場將逐漸恢復正成長，加上輕薄筆電新品、AI PC 需求帶動下，第一季淡季不淡、筆電事業出貨可望較去年同期成長。
藍天去年營收 244 億元、稅後純益 10.6 億元、每股純益 1.81 元；其中，第四季穫傳統季節性急單需求，單季出貨 48.8 萬台、營收 59.7 億元，季增 10%、年增 33%；全年出貨 168 萬台、年增 4%，營收 213 億元、年增 13%。
展望今年，藍天表示，英特爾 (Intel) 推出新世代處理器平台 Meteor lake，藍天也已搶先上市搭載 Meteor lake 的一系列輕薄筆電產品，另外，AI PC 需求帶來的關鍵動能及疫情後換機潮的逐步放量下，首季筆電出貨淡季不淡。
藍天前 2 月營收 34.93 億元，年增 1.5%；筆電事業出貨 26 萬台、年增 4%，第一季出貨可望於淡季中再達成年增目標。
藍天強調，今年將與百位通路商客戶及供應商共同携手應變，並加大力度擴展東南亞及印度市場，持續針對不同區域或國家客製化具市場競爭力的產品，價量可望續創佳績。
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