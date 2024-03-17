藍天看好筆電需求復甦 Q1淡季不淡出貨估年增

展望今年，藍天表示，英特爾 (Intel) 推出新世代處理器平台 Meteor lake，藍天也已搶先上市搭載 Meteor lake 的一系列輕薄筆電產品，另外，AI PC 需求帶來的關鍵動能及疫情後換機潮的逐步放量下，首季筆電出貨淡季不淡。