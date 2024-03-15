台股季配型ETF除息秀登場 這5檔過去三次填息率100%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 13:47
隨著 4、5 月上市櫃公司配息政策公布旺季逼近，加上新基金募集熱潮帶動市場氣氛，市場資金開始關注高股息商品。根據 CMoney 統計，3 月即將除息的 7 檔季配台股股票型 ETF，過去三次配息，填息率百分百的有 5 檔。
這 5 檔分別為凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、兆豐龍頭等權重 (00921-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)。
其中，00915 填息最具效率，以三次配息平均花費 33 天完成填息居冠。3 月 18 日為 00915 掛牌以來第五次配息，每股預計配發 0.72 元。
法人觀察，拜近期除息行情加溫之賜，00915 三月以來已上漲 15.78%，若以截至二月底的單次配息率 3.2% 計算，等於除息之前已預先填息外，還預領了四次配息。高股息 ETF 除了看重配息能力，填息能力也是關鍵，以免賺了股息卻賠了價差；能確實填息，才能達到股息與價差兼顧。
凱基投信指出，台股 2023 年企業獲利持穩，AI 發展趨勢及半導體需求將為相關供應鏈帶來實質獲利，各企業因應 AI 發展持續上修資本支出，可望挹注企業獲利成長，內外資資金動能也有助形成支撐台股上行力道。
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