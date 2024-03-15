台股季配型ETF除息秀登場 這5檔過去三次填息率100%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-15 13:47

隨著 4、5 月上市櫃公司配息政策公布旺季逼近，加上新基金募集熱潮帶動市場氣氛，市場資金開始關注高股息商品。根據 CMoney 統計，3 月即將除息的 7 檔季配台股股票型 ETF，過去三次配息，填息率百分百的有 5 檔。

其中，00915 填息最具效率，以三次配息平均花費 33 天完成填息居冠。3 月 18 日為 00915 掛牌以來第五次配息，每股預計配發 0.72 元。

法人觀察，拜近期除息行情加溫之賜，00915 三月以來已上漲 15.78%，若以截至二月底的單次配息率 3.2% 計算，等於除息之前已預先填息外，還預領了四次配息。高股息 ETF 除了看重配息能力，填息能力也是關鍵，以免賺了股息卻賠了價差；能確實填息，才能達到股息與價差兼顧。