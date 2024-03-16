美股熱情令人惶恐？投資組合可考慮這5大防禦招數

鉅亨網編譯許家華 2024-03-16 09:46

今年美股屢創新高紀錄，各家分析師對這波漲勢的持續性更有信心，但這不意味他們不會對沖其賭注，畢竟不必等到科技泡沫就能意識到股市熱情有多高昂。

Trivariate Research 創始人 Adam Parker 周五報告指出，現在採取防禦措施還為時過早，但投資者情緒正進入熱烈階段，因此若投資者擔心市場已經超前發展時，可以採取更具防禦性的 5 種方法。

正如 RWA 財富管理公司前董事長兼執行長 Daniel Wiener 所指出的那樣，在過去 36 年裡，股息每年增加總回報率近 2.4%。

第二，尋找未受經濟放緩嚴重影響且業績相當可預測的公司。

Parker 舉例：Cadence Design Systems (CDNS-US)、Cencora (CORUS)、Xcel Energy (XEL-US)，以及 Teledyne Technologies (TDY-US)，以遠期本益比來說，這些公司相較便宜，且分析師獲利預測的標準差相對較低。

第三，尋找在經濟低迷時期表現特別出色的公司。過去十幾次標普 500 指數跌逾 10%，此期間公用事業、家庭產品、菸草和飲料往往表現最好。

Parker 列舉估值吸引人的股票包括：Keurig Dr Pepper (KDP-US)、 Celsius Holdings (CELH-US)、LKQ (LKQ-US)，以及 Avangrid (AGR-US)。

第四，考慮低β值股票，或那些波動性低於整體市場的股票，這也是縮限投資組合下跌的方法。

研究公司 DataTrek 曾讚揚市場低迷的優點，儘管穩紮穩打的公司不會跟著高風險股而大漲，但他們也不太會令人失望。

第五，Parker 指出，有許多股票在過去一年中具有正的α值，與半導體 (AI 熱潮核心) 的關聯性較低，且營收和毛利率都預期上升，其中包括 Church & Dwight (CHD-US)、高露潔棕欖 (CLUS)、默克藥廠 (MRK-US)，以及一些金融公司如 Progressive(PGR-US)、CME Group (CME -US)、Travelers (TRV-US)、Cboe Global Markets (CBOE-US) 和 Arthur J. Gallagher (AJG-US)。

(α值可衡量股票價格相對於整個市場的變動程度)

金融股是投行 Stifel 最熱愛買進的板塊之一，而非昂貴的科技股。