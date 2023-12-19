〈房產〉全台土地交易由台中、桃園逆風衝高 明年可望全面回穩

2023 年全台土地延續去年買氣偏弱，建商獵地腳步放緩，全年住宅與商業土地交易量未達 1000 億元水準，台中、桃園逆勢上衝，是六都之中唯二正成長的城市。信義全球資產表示，今年土地市場投資動能疲弱，但已看到打底回穩跡象，2024 年選後房市在剛需買盤支撐下，建商有機會加強土地布局力道。

信義全球資產公司統計，今年前 11 個月全台土地交易量僅 544 億元、年減 10%，相較 2019 年至 2021 年，全年交易量在 1,500 億元至 2,000 億元，市場交易動能疲軟。信義全球資產總經理林三智分析，受升息、信用管制政策等影響，致使觀望氣息濃，但觀察今年土地市場冷中帶溫，單月最高交易仍有近百億元水準，估全年仍可達到六百億元，與去年水準相當，顯示土地市場已走出急凍期，交易量止跌打底，回溫訊號浮現。

觀察六都土地交易表現，台中、桃園在市場冷風中逆勢上衝，是六都中唯二維持正成長的城市。信義全球資產公司統計，台中以 196 億元居土地市場最熱區，年增 115%，今年最高總價交易同樣落在台中，為富宇建設以 40 億元取得台中北屯區土地，顯見台中在人口紅利、商圈發展成熟、重劃區題材等利多齊發下，持續吸引建商布局。

另一熱區桃園同樣是近年建商推案重點區域，今年土地交易集中在有捷運線行經的中壢區、大園區，主力買方為建設公司，購地目標鎖定千坪以上大型土地，最大筆交易為百峰建設以 21.48 億元取得中壢泰豐自辦重劃區重劃後 4,273 坪土地。此外，今年桃園也出現一筆地上權交易紀錄，為臻鼎科技 (4958-TW) 布局高鐵站前商圈，拿下青平段 2,385 坪土地，規劃興建自用企業總部。

市場規模六都中排名第二則為台北市，信義全球資產公司發現，由於目前台北可供開發的土地已相當稀少、取得成本也較高，因此開發商投資重點，主要放在具改建開發潛力的老舊透天、商業大樓，信義全球資產公司近期亦成功協助多組客戶購置市區內獨棟透天厝或商用大樓，買方看重的即是精華地段未來改建開發價值。

展望 2024 年土地市場交易，林三智表示，從房市狀況看來，今年買賣移轉棟數可望守住 30 萬棟，交易量縮、價盤整，新青安政策上路後，整體市況仍呈現穩定的自用市場。目前主要預測機構對明年經濟成長多持樂觀態度，明年 329 檔期將是一個重要的觀察時間點，選後自用買盤出籠，投資動能回溫可激勵建商推案信心度，也會帶動土地交易量成長，估明年土地市場應不會比今年更冷。