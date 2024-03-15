聯合國人類發展指數 中國位居第75名

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 11:58

聯合國開發計畫署周四（14 日）發布年度旗艦出版物《2023/24 年人類發展報告》，主題是「打破僵局：在兩極分化的世界中重塑合作」（Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world）。

由聯合國開發計畫署從 1990 年開始公布的人類發展指數（Human Development Index），是以「人均國民總收入、教育程度及預期壽命」三項基礎變量、按照一定計算方法得出的涵蓋社會和經濟方面的綜合指標，目的在於更全面、科學的呈現一個國家的發展，並在《人類發展報告》中公布。

報告顯示，人類發展指數的發展進程極不均衡。去年經濟合作暨發展組織（OECD）38 個成員國的人類發展指數均高於 2019 年的水準。但在最不發達國家中，大約只有一半回到 2019 年的人類發展水準。

本報告匯總了截至 2022 年底 193 個國家的人類發展指數以及全球整體 2023 年的估算值。從最新排名來看，瑞士、挪威及冰島的人類發展指數最高，而中非共和國、南蘇丹、索馬利亞則墊底。前十名中，接下來是香港、丹麥、瑞典、德國、愛爾蘭、新加坡及澳洲。南韓位居第 19 名，美國第 20 名，日本第 24 名，俄羅斯第 56 名。

報告顯示，2022 年，中國的人類發展指數上升至 0.788，擠進高人類發展水準國家行列。與 2021 年相比，中國的全球排名進步了四名，在 193 個國家和地區中排第 75 名。

這份聯合國系統及全球發展領域最為重要的報告指出，全球不均衡的發展，導致最貧困的群體進一步掉隊，加劇了不平等問題和全球政治兩極分化。

這項報告也揭示一個令人不安的趨勢：全球人類發展指數在全球層面出現局部反彈，但表現出不完全性、不完整性及不平等性。