生技中心40周年 扎根拚躍升下個黃金10年
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 17:20
生技中心今 (14) 日舉辦 40 周年慶典，董事長涂醒哲表示，生技中心已有 3000 多位校友分散在產學研各界，為台灣產業升級與發展提供關鍵力量，累積的技術能量正準備躍升至下一個黃金十年。
涂醒哲指出，40 年前生技中心在李國鼎等人的大力推動下成立，是國內第一個生技產業的研發機構，一路走來篳路藍縷，從摸索中穩健前行，在這過程中，不僅已培育優秀的人才，累積的技術能量，隨產業的發展需求，成功孕育許多新藥開發具指標的新創公司。
生技中心培育具指標的新創公司，包含接手毒理與臨床前測試中心的昌達生技、營運 cGMP 生技藥品先導工廠的台康生技、及由生技藥品檢驗中心衍生成立的啟弘生技等。此外，2023 年生技中心再把自主研發的 CHO-C、核酸及病毒載體三大技術及研究團隊，衍生成立台灣生物醫藥製造公司 (TBMC)。
總統府秘書長林佳龍也親臨現場，他致詞提到，生技中心以創新帶領臺灣生技產業轉型升級，在政府的支持以及歷任董事長及執行長的帶領下，生技中心成為政府重要的智庫幕僚和協助產業推動的最佳夥伴。
另外，政府推動「5+2 產業創新」和「6 大核心戰略產業」政策，推動園區廠商營業額 6 年成長近 1 倍；陸續推動對產業具重大影響的前瞻性法規，如:「特管理辦法」加速細胞治療新藥業者研發、「生技醫藥產業發展條例」擴大生技產業租稅優惠、啟動藥價政策及創新給付機制以鼓勵在台製造新藥與學名藥等措施等。已讓台灣生醫產業營業額成長到 7,000 億元，市值突破 1.2 兆元，投資額創 4,500 億元。
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