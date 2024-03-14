生技中心40周年 扎根拚躍升下個黃金10年

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-14 17:20

生技中心今 (14) 日舉辦 40 周年慶典，董事長涂醒哲表示，生技中心已有 3000 多位校友分散在產學研各界，為台灣產業升級與發展提供關鍵力量，累積的技術能量正準備躍升至下一個黃金十年。

涂醒哲指出，40 年前生技中心在李國鼎等人的大力推動下成立，是國內第一個生技產業的研發機構，一路走來篳路藍縷，從摸索中穩健前行，在這過程中，不僅已培育優秀的人才，累積的技術能量，隨產業的發展需求，成功孕育許多新藥開發具指標的新創公司。

生技中心培育具指標的新創公司，包含接手毒理與臨床前測試中心的昌達生技、營運 cGMP 生技藥品先導工廠的台康生技、及由生技藥品檢驗中心衍生成立的啟弘生技等。此外，2023 年生技中心再把自主研發的 CHO-C、核酸及病毒載體三大技術及研究團隊，衍生成立台灣生物醫藥製造公司 (TBMC)。

總統府秘書長林佳龍也親臨現場，他致詞提到，生技中心以創新帶領臺灣生技產業轉型升級，在政府的支持以及歷任董事長及執行長的帶領下，生技中心成為政府重要的智庫幕僚和協助產業推動的最佳夥伴。