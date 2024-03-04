00940預購開跑 元大投信董座看好退休人口「存本取息」需求

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-04 19:56

元大投信推出首檔月配息 ETF—元大台灣價值高息 (00940-TW)，董事長劉宗聖看好高股息 ETF 受益人數持續攀升，認為目前產品供給面可能還不及需求面，近幾年是「戰後嬰兒潮」退休高峰，也就是說，有非常多退休人口有理財需求，並偏好存本取息、落袋為安的產品，加上台股具有韌性， 資本市場可望持續壯大。

劉宗聖表示，元大投信是台灣第一家推出 ETF 的投信業者，全台首檔 ETF 就是由元大操刀，他強調，「元大是最早的、也是最久的公司，我們有 20 年以上的老司機經驗」。

劉宗聖說，00940 有四大特色，一、前十大持股比例比較分散；二、該檔指數的相關係數與其他同類型產品明顯不同；三、每月月初領息；四、價值選股 + 自由現金流量，結構相對優質，也就是複製巴菲特的護城河、價值投資概念。

劉宗聖指出，台灣 ETF 市場站上亞太區第三名，2020 年起重拾主場優勢，帶動規模從 1914 億元成長至 2023 年底的 1.48 兆元，增幅高達 674%，規模最大的投信業者為元大，接近 7000 億元，占比為 47%。

對於台股近期迭創新高，劉宗聖直言，「國人都是寧願眺望天邊的彩霞，但往往忽略了眼前的玫瑰」，台股這幾年重回主場優勢，壯大資本市場，漸漸吸引投資人目光。

ETF 投資成為全民運動，元月突破 900 萬人次大關，其中股票型 ETF 約占 630 萬，而高股息 ETF 受益人數自 2019 年底的 19 萬人，增加至 2023 年底近 400 萬人，大增 380 萬人，占全台 ETF 總受益人數比重達 64%，不斷創新高。