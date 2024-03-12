00940申購首日估吸金逾650億元 規模挑戰高股息ETF前五強

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 12:18

元大投信發行首檔月月配 ETF 元大台灣價值高息 (00940-TW) 一開募隨即掀起轟動，據傳，申購首日已吸金超過 650 億元，但最終數字須以元大投信公布為主，由於募集期間至 15 日截止，法人推測，00940 有機會成為史上第一檔掛牌規模就破千億的 ETF，甚至挑戰高股息 ETF 規模前五強的地位。

00940 共有 18 家合作券商及 2 家銀行，根據各公司初步統計，首日募集金額分別為元大證 427 億元、國泰證 57 億元、玉山證 30 億元、凱基證 25 億元、群益金鼎證 24 億元、元富證 20.8 億元、永豐金證 19.5 億元、兆豐證 12.2 億元、中信證 7.2 億元、統一證 5.99 億元、元大銀 5.43 億元、國票證 5.05 億元、第一金證 4.32 億元、合庫證 3.5 億元、台新證 2 億元、台銀證 1.22 億元、大昌證 0.91 億元，另外，華南永昌、富邦證尚無數據，因此，預估首日募集金額至少 650 億元。

有元大銀行行員在網路上抱怨，為客戶「開戶開到心累」、「晚 8 前可關門下班嗎？」。也有民眾表示，「滿大廳都是人」，真的嚇死人，簡單辦個業務都要等一小時以上。

針對高股息 ETF 市場蓬勃發展，存 ETF 投資人數直線攀升，元大投信針對產品差異性，將 00940 核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標，相對於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，00940 在凸顯高股息特色的同時，亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力，一年兩次成分股調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。

00940 追蹤指數以上市櫃前 300 大企業為選股池，且每年 5 月初與 11 月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。