中鋼4月及Q2內銷普遍開平 預期鋼價逐季轉佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 21:41

中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日開出 4 月及第二季盤價，月盤全面平盤、季盤也僅鋼板 (船板、A36/SS400、其他板) 調漲 300 元，其餘產品全面平盤，不過，中鋼看好，全球經濟溫和復甦，鋼價歷經第一季震盪盤整後，預期未來呈現逐季轉佳格局。

中鋼表示，全球鋼市自去年 10 月脫離谷底，復以原先市場預期美國聯準會最快於今年 3 月啟動降息，推升第一季鋼價，但因美國經濟與就業市場持續穩健成長，外界預期聯準會降息時程可能再次遞延至今年 6 月之後，屆時降息將促進投資、帶動消費、活絡經濟，尤對不動產、機械設備及汽車銷售助益甚大，並帶動相關產業用鋼需求，整體鋼市向好不變，仍預期未來呈現逐季轉佳格局。

鋼鐵需求方面，標普全球 (S&P Global) 公布美國二月份 PMI 指數由一月 50.7 上升至 52.2，為 2022 年七月以來最高，印度與東協 PMI 分別上升至 59.6 與 50.4，維持擴張態勢；中國大陸於兩會中新增「超長期特別國債」用於重大戰略基建，提振用鋼需求；台灣景氣穩定復甦，大樓、商辦等營建用鋼續強。

汽車用鋼部分，MarkLines 預估 2024 年全球汽車銷量達 9,225 萬輛，年增率 2.7%，全球用鋼展望向上態勢明確。鋼鐵供給方面，worldsteel 統計今年一月全球粗鋼產量為 1.48 億噸，同比減少 1.6%，連續兩個月同比下降，有助支撐鋼市供需平衡之正向發展。

原物料方面，受農曆春節的季節性因素與天候影響，加上中國大陸鋼廠因獲利不佳降低產線稼動率，導致煤鐵原料需求疲弱及價格滑落，惟整體煉鋼成本續居高位，且自去年以來多數鋼廠獲利持續低迷，原料庫存平均成本目前仍處相對高點，尤以近期鐵礦砂期貨價格持續高於長期平均水準 (約每公噸 70-90 美元)，多數鋼廠為避免虧損，成本面支撐鋼價的條件依然存在。

行情方面，近期歐美鋼價回檔為去年第四季急漲過熱後的合理修正，美國鋼廠 Cleveland-Cliffs 與 Nucor 於三月七日宣布調漲熱軋出廠價每短噸 25~40 美元 (約每公噸 28~44 美元)，鋼價出現止跌跡象。

亞洲鋼市需求不振，鋼價欲振乏力，鋼廠面臨嚴峻經營環境。即便如此，寶武鋼廠四月份平板類售價連續十個月以平高盤開出，後市展望漸趨明朗，全球鋼價歷經第一季震盪盤整後，可望於第二季內再次加溫向上。

中鋼表示，為協助客戶早日度過鋼市調整期，蓄積接單動力，中鋼針對今年 4 月月盤產品順應國際行情變動與客戶需求，並考慮客戶的庫存跌價損失，以平盤開出，且搭配多元配套方案，逐月檢討，企盼五月之後需求回溫；第二季之季盤產品依照下游產業實際需求強度與接單周期不同，並考量現行鋼市呈現和緩復甦態勢，予以平高盤開出，提振客戶購料信心。