鉅亨網記者沈筱禎 2024-01-25 17:51

大同 (2371-TW) 集團旗下能源管理商大同智能持續強化儲能布局，繼拿下美系電動車龍頭廠特斯拉充電樁業務後，去年底也獲選為特斯拉家用儲能產品 Powerwall 認證安裝廠商，公司看好，在光儲與充電樁結合趨勢下，有助今年營收、毛利率再走高。

大同智能 2023 年未沖銷營收超過 50 億元，毛利率約 12-15%。大同智能看好，不只美系車廠推動光儲結合充電樁，其他車廠也相繼跟進，未來除了家用住宅市場外，商業大樓也會有建置需求，加上後端電網服務以及既有的售電等營運項目挹注，將推升今年營收雙位數跳增、毛利率優於去年。

特斯拉 Powerwall 廣獲好評，安裝 Powerwall 的用戶可透過 TESLA APP 行動應用程式即時查看用電情形，同時達到最佳電力配置、電力備援及節省電費支出，並有效整合 TESLA 電動車、壁掛式充電座、第三方太陽能系統及室內用電等能源供需方案。

此外，家用儲能系統可參與台電公司電力交易平台，進入電力調度市場，開啟多元能源商機，也為台灣儲能宅經濟創造新的應用。