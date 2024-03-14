〈焦點股〉玉晶光 高階光學元件需求增 價量齊揚站上所有均線

玉晶光 ( 3406-TW )2023 年第四季營收 68.27 億元，同時毛利率也回升， 2023 年全年營收達 216.75 億元，全年稅後純益 30.73 億元，每股純益達 27.25 元，在市場高階光學元件需求增加同時，玉晶光 14 日股價走強，漲幅最高達 5.77%，在光學元件類股展現逆勢走高，盤中價量齊揚站上所有均線。

玉晶光在掌握美系客戶的優勢之下，加上兩岸不斷的擴產產品品項及升級，公司營收在 2019 年高幅度成長逾 50% 突破 100 億元，到 2023 年已近倍增到 216.75 億元，這也是玉晶光年度營收首度突破 200 億元，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收將超越去年同期的 33.28 億元。