〈楊金龍立院備詢〉漲電價衝擊通膨應擔憂這兩大效應 不見得跟進歐美降息

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-14 10:55

台電預計 3 月下旬召開電價費率審議會，市場憂心電價調漲恐造成通膨壓力再起，對此，中央銀行總裁楊金龍今 (14) 日於立院備詢時指出，過往電價調漲衝擊是不會很大，但因議題提早提出，憂心預期性和連鎖性的效應，並透露不見得跟進歐美降息腳步的態度。

楊金龍說明，電價調漲直接效果一定會有，例如令企業成本會增加，企業恐怕也會轉嫁下游和消費者，就看轉嫁的程度有多少，除了用電大戶，恐怕連一般外食也會受影響。

楊金龍認為，以往來看電價上調對經濟的衝擊不會很大，但因提早提出來各界討論，較憂心預期心理，央行的態度是「並非 CPI 年增率碰到 2% 就不行，是中長期平均一定要維護在 2% 左右」。

3 月理監事會議將於下周四召開，楊金龍說，央行會很謹慎很周延討論物價，而目前預測今年的 CPI 年增率 1.89%，尚未納入電價調漲。