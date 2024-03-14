印能科技飆漲185%衝上1395元 登上興櫃股王

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 11:09

印能 (7734-TW) 今 (14) 日以參考價 489 元登錄興櫃，受惠先進封裝長期發展，市場資金積極搶進，推升股價飆漲 185%，衝上 1395 元，直接登上千金股，登上興櫃股王。

印能長年深耕先進封裝設備，尤其在除泡技術領域累積眾多專利，形成專利保護牆，也讓公司產品毛利率維持 65-66% 左右，今年隨著客戶擴充 CoWoS 產能翻倍，相關設備出貨暢旺，推升設備需求顯著回溫，前 2 月營收 2.18 億元，年增 88.13%。

印能過去仰賴 HVM 成熟產品，但接下來會進入 2.0 時代，包括 LVM 與 CIP，將推出十個新產品與兩個模組，部分已經開始出貨，去年新品出貨僅占 14%，但貢獻營收 27%，象徵單價更高、毛利更好。