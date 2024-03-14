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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為32.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 08:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.82元上修至3.09元，其中最高估值3.32元，最低估值2.87元，預估目標價為32.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 3.32(3.34) 3.48 3.42
最低值 2.87(2.49) 3.13 3.42
平均值 3.08(2.95) 3.26 3.42
中位數 3.09(2.99) 3.26 3.42

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 238,369,000 238,846,000 180,703,670
最低值 156,815,920 165,802,370 180,703,670
平均值 197,828,400 197,015,120 180,703,670
中位數 199,711,610 196,272,190 180,703,670

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.55 2.73 2.15 2.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		 139,252,299 186,057,824 194,406,321 264,717,728

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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