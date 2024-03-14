鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為32.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.82元上修至3.09元，其中最高估值3.32元，最低估值2.87元，預估目標價為32.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.32(3.34)
|3.48
|3.42
|最低值
|2.87(2.49)
|3.13
|3.42
|平均值
|3.08(2.95)
|3.26
|3.42
|中位數
|3.09(2.99)
|3.26
|3.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|238,369,000
|238,846,000
|180,703,670
|最低值
|156,815,920
|165,802,370
|180,703,670
|平均值
|197,828,400
|197,015,120
|180,703,670
|中位數
|199,711,610
|196,272,190
|180,703,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.55
|2.73
|2.15
|2.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,252,299
|186,057,824
|194,406,321
|264,717,728
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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