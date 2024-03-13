〈焦點股〉中信金強漲4%攀近16年新高 產險股兩樣情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 12:22

新產 2023 年稅後純益 29.14 億元，每股稅後純益 9.22 元，董事會決議每股擬配發 4.99 元現金股利，皆創歷史新高，昨天股價攻上漲停後，今天續漲站上 80 元大關，一度漲逾 4%、來到 82.7 元，穩坐金融股王寶座。

旺旺保 2023 年稅後純益 12 億元，每股稅後純益 5.37 元，雖然獲利寫下新高，但因《公司法》規定，公司決議分配盈餘時，得先彌補之前產生的虧損，由於 2022 年受防疫險鉅額理賠衝擊，全年虧損 13.2 億元，因此，董事會決議今年不配發股利。旺旺保今天股價亮燈跌停，來到 33.55 元。

金控雙雄今天熄火，由中信金扮演多頭火車頭，盤中最高來到 31.95 元，漲幅超過 4%，為 2008 年 5 月以來的新高價，截至午盤，量能已放大至 7.6 萬張；此外，開發金、永豐金、元大金、兆豐金等均上漲逾 1%，呈現量價齊揚。

中小型銀行股今天同獲資金點火，包括京城銀、台中銀、遠東銀、臺企銀等，漲勢均不俗。上市金融保險類股指數今天可望寫下日 K 連八紅的紀錄，扮演撐盤的重要支柱。