〈焦點股〉中信金強漲4%攀近16年新高 產險股兩樣情
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-13 12:22
中信金 (2891-TW) 昨天法說會上透露，現金股利至少 1.25 元起跳，今 (13) 日吸引大量買盤進駐，股價大漲逾 4%，直逼 32 元，創近 16 年來新高。而產險股表現兩樣情，新產 (2850-TW) 自宣布大方配息後，股價不斷衝高，但旺旺保 (2816-TW) 盈餘需先彌補虧損，董事會決議不派發股利，股價應聲落入跌停。
新產 2023 年稅後純益 29.14 億元，每股稅後純益 9.22 元，董事會決議每股擬配發 4.99 元現金股利，皆創歷史新高，昨天股價攻上漲停後，今天續漲站上 80 元大關，一度漲逾 4%、來到 82.7 元，穩坐金融股王寶座。
旺旺保 2023 年稅後純益 12 億元，每股稅後純益 5.37 元，雖然獲利寫下新高，但因《公司法》規定，公司決議分配盈餘時，得先彌補之前產生的虧損，由於 2022 年受防疫險鉅額理賠衝擊，全年虧損 13.2 億元，因此，董事會決議今年不配發股利。旺旺保今天股價亮燈跌停，來到 33.55 元。
金控雙雄今天熄火，由中信金扮演多頭火車頭，盤中最高來到 31.95 元，漲幅超過 4%，為 2008 年 5 月以來的新高價，截至午盤，量能已放大至 7.6 萬張；此外，開發金、永豐金、元大金、兆豐金等均上漲逾 1%，呈現量價齊揚。
中小型銀行股今天同獲資金點火，包括京城銀、台中銀、遠東銀、臺企銀等，漲勢均不俗。上市金融保險類股指數今天可望寫下日 K 連八紅的紀錄，扮演撐盤的重要支柱。
法人表示，台股飛越 2 萬點，再創歷史新高，然而，月季均線正乖離過大，預期短線高檔震盪，但在基本面良好及台股資金動能強勁下，建議擇優操作，族群仍以高息 ETF 成分股、半導體先進製程、AI 相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、重電節能相關等族群為主。
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