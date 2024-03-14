鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元上修至6.38元，其中最高估值8.03元，最低估值5.2元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.03(8.03)
|10.08
|12.11
|最低值
|5.2(5.2)
|7.63
|9.31
|平均值
|6.5(6.5)
|8.76
|10.71
|中位數
|6.38(6.38)
|7.94
|10.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,037,338,890
|1,221,068,210
|1,338,303,070
|最低值
|880,489,000
|914,005,000
|1,220,784,280
|平均值
|983,164,550
|1,137,344,160
|1,279,543,670
|中位數
|987,838,950
|1,182,444,150
|1,279,543,670
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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