〈台股盤中〉撐竿跳躍過2萬點再創史高後腳軟 權值、重電股挺紅盤
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-13 11:23
台股今 (13) 日跳空躍過 2 萬點，最高來到 20112.81 點，續寫史上新高。不過 2 萬點卻站不穩，隨後走低翻黑，於平盤附近遊走，震盪逾 200 點。重電族群無懼台股大盤開高走低，電力四射，預估成交量放大至 6000 億元。
觀察權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 漲 10 元，漲幅約 1.3%，鴻海 (2317-TW) 今天再度上漲 0.84%，台達電 (2308-TW) 漲 0.8%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.23%，日月光投控 (3711-TW) 則跌 0.63%，大立光 (3008-TW) 漲 0.2%。
受惠政策利多，重電族群今天活蹦亂跳，重電之王華城 (1519-TW) 一度漲，不過隨後漲停打開，但仍漲逾半根停板，且股價來到 577 元再創新高。士電 (1503-TW) 同樣漲逾半根停板，中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 漲逾 2%。
金融股今天也獲買盤補漲，中信金 (2891-TW) 漲勢最強勁 3.61%，開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都有所表現。
台股來到 2 萬點，高價股卻漲不動，千金股今天回到 15 千金，千金股中僅大立光、聯發科、嘉澤 (3533-TW)、鈊象 (3293-TW) 以及亞德客 - KY(1590-TW) 上漲。其中健策 (3653-TW) 今天開高走低，跌至千金股外。另外，台積電股價已擠進台股高價股前 20 名。
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