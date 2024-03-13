〈台股盤中〉撐竿跳躍過2萬點再創史高後腳軟 權值、重電股挺紅盤

台股今 (13) 日跳空躍過 2 萬點，最高來到 20112.81 點，續寫史上新高。不過 2 萬點卻站不穩，隨後走低翻黑，於平盤附近遊走，震盪逾 200 點。重電族群無懼台股大盤開高走低，電力四射，預估成交量放大至 6000 億元。