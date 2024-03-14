Adidas 30多年來首度虧損 北美銷售可能再次下滑

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-14 11:00

德國運動品牌 Adidas 周三（13 日）公布 2023 年財報，30 多來年首次虧損，並警告由於美國運動服裝零售商面臨高庫存問題，在北美地區的銷售額可能再度下滑。

據《路透》報導，Adidas 的財報顯示，2023 年營收為 214.27 億歐元，年降 5%，全年淨虧損 5,800 萬歐元（6,340 萬美元），為 1992 年以來首次出現虧損。

Adidas 因捲入反猶風波，在 2022 年 10 月與美國饒舌歌手 Kanye West 停止合作，並暫停銷售高利潤的 Yeezy 運動鞋系列，導致庫存積壓，拖累銷售額。

在新任執行長 Bjorn Gulden 上任一段時間後，Adidas 恢復了 Yeezy 運動鞋的銷售，清理庫存，並尋求提振 Samba、Gazelle 等產品的業績，希望能改善與零售商的關係。

Adidas 去年從 Yeezy 的銷售中獲得 7.5 億歐元的收入，利潤為 3 億歐元。該公司將撥出 1.4 億歐元，捐給慈善機構。

Gulden 上任以來，Adidas 的股價走高，表現比競爭對手 Nike 和 Puma 好。Gulden 說：「到目前為止，雖然 Adidas 還不夠好，但 2023 年的成績比我年初預期的還要好。」

Adidas 預計，今年北美市場將繼續疲弱，銷售額將下降 5% 左右。美國市場需求下降和庫存過剩給 Adidas 帶來了壓力。財報顯示，去年第 4 季北美地區的銷售額銳減 21%，全年下降 16%。

此外，紅海危機導致 Adidas 的發貨將延後兩到三周。財務長 Harm Ohlmeyer 表示，如果這種情況持續下去，可能會影響營運資金。

Union Investment 投資組合經理人 Thomas Joekel 表示：「自 Gulden 上任以來，Adidas 的情況顯然一直朝正確的方向發展，品牌熱度越來越高，這從打折產品越來越少就可看出端倪。」