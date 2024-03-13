日勝生拓展循環經濟事業 參與寶鼎再生水現增案

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 15:19

日勝生 (2547-TW) 拓展循環經濟事業，繼去年第四季參與旗下日鼎水務現增 5.92 億元後，持續投資再生水事業。集團子公司寶鼎再生水計畫發行新股籌資，日勝生集團依持股比例 70% 參與認購，認股金額新 5110 萬元。

寶鼎再生水本次現增案發行新股 7300 張，以每股面額 10 元為發行價，籌資金額 7300 萬元。寶鼎再生水本次增資完成後，實收資本額將達 9.45 億元。

日勝生指出，因應全球 ESG 潮流，再生水應用成為政府與企業優先選項。寶鼎再生水 (股) 建設桃園再生水 BTO 計畫，預計 2024 年第三季開始，第一階段每日供應 1 萬噸再生水，將優先輸至中油桃園煉油廠與觀音工業區。目前系統建設，中油桃煉段已完成管線 6,220 公尺，完成度 87%；觀音段輸水管線達 13,911 公尺，完成度 72%。預估 2025 年完工後，每天至少可提供 4 萬公噸再生水至大桃園企業廠區。

日勝生指出，以多元水資源發展循環經濟事業，與子公司日鼎水務管理建置桃園污水下水道系統 BOT 案，投資超過 125 億元。估計 2023 年桃園公共污水下水道用戶接管普及率約 24.7%，日鼎水務接管戶數超過 14 萬戶，貢獻桃園接管比率 15.8%，約占桃園公共污水下水道接管戶比率 64%。日鼎水務預計 2024 年投入三期水資中心擴建，興建 5 萬噸污水處理設施，整體施工期程約兩年。

日勝生指出，日鼎水務三期擴建將採用多段處理之生物處理程序，導入智能化系統使污水處理最佳化，以節能減碳技術進階強化水質管理，提供寶鼎再生水廠穩定可靠水源。另將增設一座厭氧消化槽做污泥循環利用，計畫運用污泥沼氣發電，同步達到污泥減量。