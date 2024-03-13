巨大去年EPS 8.68元擬配發5元股息 現金殖利率2.35%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 19:45

巨大 (9921-TW) 集團董事會於今 (13) 日通過 2023 年財報及股利，巨大 2023 年稅後純益 34 億元，年減 41.8%，每股純益 8.68 元，同時，巨大董事會同時通過 2023 年盈餘分配案，擬配發現金股利每股 5 元。

2023 年第四季巨大集團合併營收 148.5 億元，較 2022 年同期下降 29.8%，主要受到代工客戶調整訂單影響。因營業費用增加、匯兌損失及利息費用增加，第四季稅前淨損 6000 萬元，年減 108%；所得稅估列因取得租稅優惠適用，迴轉前三季保守估列之費用，稅後純益為 2.8 億元，年增 31.9%。第四季每股純益 0.72 元。

巨大指出，集團 2023 年合併營收 769.5 億元，年減 16.4%。雖然中國自行車銷售大幅成長，但受到歐美自行車市場中低階產品需求疲弱，通路庫存去化影響，營收下滑，毛利 22.06%，年減 0.56 個百分點，稅前盈餘 48 億元，年減 45.1%；稅後純益 34 億元，年減 41.8%，每股純益 8.68 元。

巨大指出，受到歐美自行車市場疫情後中低階庫存去化緩慢影響，去年捷安特歐洲及美國營收表現不佳，但捷安特中國銷售強勁，年營收成長超過 60%。中國自行車市場因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，而捷安特在中國市場布局超過 30 年，整合線上與線下銷售與服務、並透過社群行銷以及 2500 家專賣店組織騎乘活動帶動高階車種銷售，持續擴大市場佔有率。

巨大指出，電動輔助自行車 (E-Bike) 2023 年銷售金額 (OB+OE) 佔巨大集團營收 30%。 E-bike 不僅迎合綠能趨勢，透過產品不斷創新及多樣化，將更貼近消費者生活並擴大全球騎乘人口。去年雖因短期需求減緩，銷量呈現下滑，但中長期 E-Bike 仍是帶動自行車市場的重要成長動能。