〈紐約匯市〉美2月CPI強於預期 美元指數震盪後小幅走高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-13 06:26

美國公布上月消費者物價指數 (CPI) 高於市場預估，微幅削弱聯準會 (Fed) 在 6 月會議上降息的預期，美元指數周二 (12 日) 震盪後小幅上揚。

CPI 數據公布後，美元起初上漲，隨後轉跌，最終在市場消化數據後小幅走高。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.06%，報 102.93。

美國勞工部報告顯示，2 月 CPI 月增 0.4%，符合預期，年增 3.2%，略高於市場預期的 3.1%。排除波動性較大的能源和食品項目後，核心 CPI 月增 0.4%，年增 3.8%，分別高於預期的 0.3% 和 3.7%。

瑞銀集團 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「CPI 報告沒有太大意外，但比預期更頑強，雖然一些細節振奮人心，但依舊表明目前尚未達到 Fed 應該放心降息的地步。這可能會讓關於 6 月降息的辯論持續下去，更直接的是，這會影響 Fed 下一次會議發布的點陣圖預測，我們可能會討論降息次數少於三次的可能性。」

根據 LSEG 的利率機率 App，6 月降息的機率目前為 69%，略低於周一 (11 日) 晚間的約 71%。市場也消化今年將再降息兩次、每次 25 個基點的可能性，使聯邦基金利率在年底降至 4.49%。

接下來投資人準備將目光投向美國零售銷售和生產者物價指數 (PPI) 數據。

日元下跌 0.44%，至 147.61 日元兌 1 美元。日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 對日本經濟的看法較 1 月略顯黯淡，財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 也稱，日本尚未達到可以宣布擊敗通貨緊縮的階段。

日本央行將在下周召開政策會議。日本最大工會 Rengo 要求今年加薪 5.85%，為逾 30 年來最高。

其他貨幣方面，繼上周觸及兩個月高點後，歐元今持平在 1.0926 美元。英鎊貶近 0.2% 至 1.2791 美元。分析師預估，歐洲央行 (ECB) 周三 (13 日) 將宣布歐元體系營運框架審查的討論結果。

貨幣市場已充分消化 ECB 於 6 月前首次降息，以及年底前共計降息 100 個基點的預期。

美國通膨數據高於預期，促使投資人權衡各國央行延後降息的前景，加幣微貶 0.06%，至 1.3492 加元兌 1 美元。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「因通膨升溫，美元普遍走高，這就是今日匯市的所有情況。」他指出，如果會導致加幣走軟和進口成本上升，加拿大央行可能不會想和 Fed 有太大的政策分歧。

Button 說，若央行總裁們袖手旁觀，全球和加拿大經濟的成長風險將從 2025 年開始加劇。加拿大是石油等大宗商品的主要產出國，因此加幣往往對全球經濟前景較敏感。

加密貨幣方面，比特幣下跌 2.2% 至 71,013.8 美元，但距離前一交易日創下的歷史高點不遠。以太幣盤中一度觸及 4093.70 美元，為 2021 年來最高，隨後回吐漲幅，截稿前下跌 2.6% 至 3,949.5 美元。

截至台灣時間周三 (13 日) 約 6:00 價格: