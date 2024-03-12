〈智慧城市展〉鴻海參展將秀CityGPT 智慧城市大腦首次公開亮相

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-12 19:12

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日宣佈將參與「2024 智慧城市展 Smart City Summit & Expo」以及 「2050 淨零城市展 Net Zero City Expo」，以「智慧淨零 城市治理」為主軸，展示 Gen-AI 的 CityGPT 智慧城市創新解決方案。

曾於鴻海科技日 HHTD23 曝光的「智慧城市大腦」也將透過本次參展，首次對外公開亮相，展示未來互動式 AI 城市生活服務；鴻海也將 MODEL T 電動巴士開進展場內，展示 CityGPT 的重要前導應用之一「智慧交通」。

鴻海表示，CityGPT 平臺，透過城市大腦運用生成式 AI 技術，學習將繁複的城市大數據分門別類，並提供相對應的應用介面，讓眾多資訊廠商可以取得跨產業應用的有效資訊，解決智慧城市推動時，資訊穀倉效應 (Silo) 問題。

智慧交通方面，鴻海以 AI 賦能的電動巴士串聯一般市民生活與旅客景點遊憩資訊，提供便捷的乘車服務，CityGPT 建構的電動巴士管理平台，提供巴士運營業者以可視化和文字總結功能，創造更直觀的使用介面，簡化人員的管理操作。

同時，平台也能協助電動巴士管理工具開發者，整合不同資料來源（包含圖像 / 影像與智能設備的輸入數據），進行全面分析，加速其功能設計和性能監控，並透過行車數據持續學習 AI 模型提高運營效率。

鴻海表示，利用 CityGPT 從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，串連不同資訊節點，成為城市大腦服務平臺，解決城市民眾最在意的準點、客運業者最在意的運營與維護以及政府最在意的淨零減碳議題，做到資訊串流、追蹤交通碳足跡等服務。

除了電動巴士、城市大腦互動外，鴻海在展位上也透過 City Glass 穿戴式 AR 眼鏡，透過虛實整合的方式，掌握城市景點最新資訊，同時，鴻海也在展中分享智慧港灣的科技應用範例。

鴻海強調，透過建立在地智慧科技生態系，實現淨零、數位雙軸轉型的創新經濟模式，打造韌性、永續、智慧的城市服務與治理。而智慧城市的建構，需要攜手政府與全球夥伴共同參與打造，才能滿足政府、企業、人民需求為本的智慧城市，進而實現整城輸出的成果。