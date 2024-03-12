威宏-KY連2年賺進逾一個股本 去年股息配發5.3元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 19:11

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) ，今 (12) 日公布最新獲利及股利資訊，威宏 - KY 在 2023 全年稅後純益 6.2 億元，每股純益 10.07 元，擬配發每股現金股利 5.3 元，盈餘配發率超過 5 成。

威宏 - KY2023 年營收 79.21 億元，毛利率 20.3%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 6.17 億元。年減 3.11%，每股純益 10.07 元。爲連兩年賺回超過一個股本。

在生產基地布局方面，威宏 - KY 持續因應歐美客戶推動產能移轉政策，積極擴大東南亞地區生產基地，已成為轉單的最大受惠者，公司進一步指出，過去高度集中中國生產的高爾夫球袋訂單，也已開始轉移至有成熟高爾夫球袋產能的越南德御，由於其他產業釋出當地人力，農曆年後越南德御招工情況順利，並將視實際訂單需求逐步擴增生產規模。

而威宏 - KY 在柬埔寨宏盛廠在 2023 上半年完成產線整併後，在第四季已正式通過美系運動龍頭品牌 NIKE 的驗廠作業，並開始接單生產，公司也規劃今年第一季動工擴增新廠區，用於轉移子公司威保生產、手套及護具等運動配件訂單；此外，第二季關閉之宏盛淮安廠，其輕奢包袋產能將陸續移轉至柬埔寨，未來中國生產將以中國境內需求為主，歐美等國出貨將陸續轉移至東南亞各國，目標東南亞地區營收貢獻比重提升至 7 成。

展望 2024 年，威宏 - KY 對整體營運維持積極樂觀態度，2024 巴黎奧運不僅帶動民眾運動風氣盛行，各國跨境旅遊活動亦同樣熱絡，運動、時尚等各大終端品牌拉貨動能明顯增強，挹注威宏累計前 2 月合併營收 12 億元，年增 6.54%，公司也積極開發歐美系新客戶訂單