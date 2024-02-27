鴻海斥8億元取得墨西哥中部土地 擴增伺服器產能

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (27) 日晚間代墨西哥子公司 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 公告，斥資墨西哥比索 4.53 億元 (約 新台幣 8.27 億元)，在墨西哥中部的瓜達拉哈拉 (Guadalajara) 附近取得土地，市場人士推估，主要是擴大當地伺服器產能。

鴻海也透過 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，對 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 增資，交易金額 3000 萬美元。鴻海表示，此次取得土地目的為營運需求，但以公司名稱來看，估與擴大伺服器產能布局有關。