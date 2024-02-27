鴻海斥8億元取得墨西哥中部土地 擴增伺服器產能
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-27 19:43
鴻海 (2317-TW) 今 (27) 日晚間代墨西哥子公司 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 公告，斥資墨西哥比索 4.53 億元 (約新台幣 8.27 億元)，在墨西哥中部的瓜達拉哈拉 (Guadalajara) 附近取得土地，市場人士推估，主要是擴大當地伺服器產能。
鴻海也透過 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，對 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 增資，交易金額 3000 萬美元。鴻海表示，此次取得土地目的為營運需求，但以公司名稱來看，估與擴大伺服器產能布局有關。
FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 此次取得的土地坐落於 NUEVO PERIFERICO ORIENTE S/N. OFICIAL, FRACCION 6 Y 7, EL SALTO, JALISCO, MEXICO，面積 42.15 萬平方公尺、折合約 12.75 萬坪。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇