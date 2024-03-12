鴻海股價登32個月新高 單日市值激增1317億元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-12 17:17
鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日在 AI 伺服器接單報喜、法說行情開跑下，大漲 9.5 元或 8.7%，收在最高 119 元，寫下 32 個月新高，成交量暴增至 34.65 萬張，成交值達 400 億元，單日市值大增近 1317 億元，來到 1.65 兆元。
籌碼面來看，三大法人持續聯手買超，外資大買 3.05 萬張，連 2 買；投信買超 1.18 萬張，已連買 8 個交易日、自營商買超 1.88 萬張，也連 7 買，三大法人單日聯手敲進鴻海 6.12 萬張、近二個交易日大買逾 9.35 萬張。
鴻海大漲也帶動鴻家軍表現，AMAX-KY(6933-TW)、鴻準 (2354-TW) 及乙盛 - KY(5243-TW) 亮燈漲停；瑞琪電 (6416-TW) 漲逾 8%、廣宇 (2328-TW)、新普 (6121-TW) 漲 6%、台揚 (2314-TW) 漲半根停板。
其餘像是陽程 (3498-TW)、建漢 (3062-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、帆宣 (6196-TW) 等漲幅在 3% 上下，樺漢 (6414-TW)、GIS-KY(6456-TW)、正達 (3149-TW)、鴻華先進 (2258-TW) 則漲約 2%。
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