鴻海股價登32個月新高 單日市值激增1317億元

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日在 AI 伺服器接單報喜、法說行情開跑下，大漲 9.5 元或 8.7%，收在最高 119 元，寫下 32 個月新高，成交量暴增至 34.65 萬張，成交值達 400 億元，單日市值大增近 1317 億元，來到 1.65 兆元。