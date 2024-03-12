中菲行去年EPS 7.24元擬配息6元 現金殖利率達6.7%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-12 17:20

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (12) 日公布去年財報，稅後純益 10.23 億元，年減約 59%，每股純益(EPS)7.24 元，仍是歷年第四高，董事會也通過每股擬分配現金股利 6 元，配息率近 83%，以今日收盤價 89.1 元計算，現金殖利率達 6.7%。

中菲行表示，過去主要是因疫情造成運輸市場狀況特別異常，實際上，去年營運仍較疫情前的 2019 年度成長，營收、獲利分別增加 23.8%、153.6%。

中菲行進一步說明，疫情結束後，國際經濟景氣不佳，國際運輸市場面臨嚴峻挑戰，不過，長期建立的實體通路的競爭力發揮效益，再加上預見市場變動，透過數位行銷創造價值，進一步強化了營業獲利能力。

同時，中菲行確實做好應收帳款的管控，去年底的流動比率高達 2.7，大幅優於同業一般水平，而年底現金 47.8 億元，相較於銀行借款 1.8 億元和股東權益或淨值 59.4 億元，呈現優異的流動性及償債能力。

中菲行固定資產僅占股東權益或淨值 9.2%，也表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，負債總額僅占總資產的 33.1%，顯示健康穩健的財務結構。