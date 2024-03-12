材料-KY去年純益大增3.14倍 EPS高達62.52元 今年訂單ASP優去年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 17:23

材料 KY(4763-TW) 今 (12) 日公布最新獲利資訊，材料 - KY 在 2023 年全年合併營收、營業淨利、歸屬母公司純益及每股純益，都創新高，全年的稅後純益爲 51.76 億元，年增 3.14 倍，每股純益高達 62.52 元。

材料 - KY 將 5 月 30 日召開股東會，至於材料 - KY 的最新股利配發資訊，將待公司下次董事會敲定。

材料 - KY2023 年第四季合併營收以 38.7 億元創歷史新高，營收增長主要由於絲束及醋片需求持續強勁，及銷售價格調漲效益顯現，絲束和醋片第四季營收分別較去年同期增加 3.03 倍和 22%。毛利率 67.3%，季增 5.25 個百分點，年增 19.1 個百分點，稅後純益 18.93 億元，季增 15.43%，年增 4.39 倍，依目前股本計算，每股純益 21.94 元。

材料 - KY2023 年全年營收為新台幣 110.26 億元，較 2022 年成長 1.58 倍，2023 年全年毛利率為 62.48% 較 2022 年 39.43% 增加 23.05 個百分點。全年稅後純益 51.76 億，年增 3.14 倍，每股純益高達 62.52 元。

材料 - KY 把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及新產品應用等因素，研究發展費用支出也在增加。

產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成 35,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，2024 年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。