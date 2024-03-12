大聯大Q1營收年增11-17% AI帶動新需求 全年樂觀看待

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-12 16:56

大聯大 (3702-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望今年，袁興文表示，去年上半年營收約 3000 億元，今年第一季營收預估 1600-1700 億元，較去年同期成長，且近期看到 AI 帶動新需求，除了雲端外，裝置端也開始擴增，尤其疫情期間購買的機種，經過幾年後也逐步汰換，推動下一波換機潮，因此對全年樂觀看待。

大聯大預估，以美元兌新台幣 31 元為計算，第一季營收約 1600-1700 億元，季減 7-13%，年增 11-17%。至於配息政策，袁興文補充，大聯大長期穩定高配息，實際結果待董事會決議後公告。

細分各應用，副總林春杰表示，筆電去年全球出貨 1.66 億台，年減 12%，今年預計成長至 1.76 億台，年增 5.8%；智慧型手機去年出貨 11.4 億支，年減 7.9%，今年估緩步成長至 11.9 支，年增 4.4%。

伺服器儘管受惠 AI 伺服器問世，貢獻整體半導體產業，但去年整體伺服器出貨量 1480 萬台，年減 18.3%，其中，AI 伺服器出貨僅 56.3 萬台，滲透率 3.8%，但今年整體伺服器可達 1553 萬台，年增 4.9%，而 AI 伺服器今年滲透率可望達 5%，達 78.1 萬台，年增 38.7%。

汽車去年出貨量為 8880 萬台，年增 8.6%，其中，電動車 2670 萬台，年增 35.2%，滲透率約 3 成，預估今年汽車出貨量約 9000 萬台，年增 2.4%，電動車約 2930 萬台，年增 9.7%，預計 2027 年電動車滲透率會達 50%。