〈大聯大法說〉IC通路大者恆大 集團將持續進行併購

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，針對同業併購一事，財務長袁興文表示，IC 通路產業走向大者恆大，大聯大多年持續透過併購壯大產業版圖，且藉由水平互相合作帶來綜效，看好併購對產業是好事，集團也會繼續進行，持樂觀積極態度。

大聯大指出，現階段各應用領域的庫存都調整得差不多，今年歷經一年市場調整後，預期明年有機會重返 2019 年的水準，從研調機構預估來看，明年半導體市場可望年增 16.8%。

細分各產品線，副總林春杰指出，第四季受季節性因素影響，大多產品線都呈現下滑，不過，智慧型手機隨著安卓陣營庫存陸續去化，加上華為、小米手機銷售表現不錯，已有看到反彈現象，後續將密切觀察反彈幅度。

伺服器方面，AI 伺服器需求呈現大幅成長，儘管排擠部分通用伺服器市場，不過，整體伺服器市場將重返成長；車用電子目前仍以中國市場為主，期望未來營收比重達雙位數。

展望第四季，大聯大以新台幣 32.2 元兌 1 美元匯率假設，營收 1700-1800 億元，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.6-1.8%，且受惠出售轉投資文曄 (3036-TW) 持股挹注，稅後淨利為 35.12-41.54 億元，每股稅後純益 2.09-2.47 元。